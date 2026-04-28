ABD Başkanı Trump: İran çöküş içinde, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar
ABD Başkanı Trump, 'İran az önce bize 'Çöküş Durumunda' olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken (ki bunu başarabileceklerine inanıyorum!) 'Hürmüz Boğazı'nı' bir an önce açmamızı istiyorlar.' açıklamasında bulundu.
HABER MERKEZİ28 Nisan 2026 Salı 16:38 - Güncelleme:
