ABD Başkanı Trump: İran çöküş içinde, Hürmüz'ü açmamızı istiyorlar

ABD Başkanı Trump, "İran az önce bize 'Çöküş Durumunda' olduklarını bildirdi. Liderlik durumlarını çözmeye çalışırken (ki bunu başarabileceklerine inanıyorum!) 'Hürmüz Boğazı'nı' bir an önce açmamızı istiyorlar." açıklamasında bulundu.