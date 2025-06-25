ABD Başkanı Donald Trump, Hollanda'nın Lahey kentindeki World Forum'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Trump'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Biz bu savaşa, '12 gün savaşı' diyoruz. Bittiğine inanıyoruz, artık savaşacaklarını zannetmiyoruz. Amerikan caydırıcılık gücünün ne kadar muntazam olduğunu bütün dünyaya tekrar gösterdik.

Fordo saldırısı İran-İsrail savaşını bitirdi. Hiroşima'da da savaş böyle bitti.

Son derece hassas bir saldırı ile nükleer geliştirme tesislerini hedef aldık, çok başarılıydı. İran'ın nükleer tesisleri büyük bir yıkıma uğradı. Dünyada hiç kimse bu muazzam saldırıyı gerçekleştiremezdi

Yıllar boyunca İran'ın nükleer silah üretmesi mümkün olmayacak. Materyale erişemezlerse bu imkanları geri gelmeyecek

(İran'ın uranyumu taşıdığı iddiası) O kadar sert ve hızlı vurduğumuzu düşünüyoruz ki dışarı taşıyamadılar

Herkesten iyi füze üretiyoruz. (İRAN) 14 tane füze attılar. Bize önceden bilgi verdiler "saat 1 iyi mi" dediler "olur" dedim. Herkes üssü boşaltmıştı

İran'ı tekrar ayağa kaldırmak için paraya ihtiyaçları var.

Ben başkan olsaydım Rusya-Ukrayna savaşı olmazdı. Ukrayna'ya destek sağlayacağız, bu da hayat demek. Savaşlarda birçok hayat yok oluyor. Yeni bütçenin bürokrasiye ve israfa değil. Askeri teçhizata gitmesi gerekiyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu savaşı sona erdirmeli. İnsanlar görülmemiş seviyede ölüyorlar

ABD, NATO'nun tüm savunmasının üçte ikisini yapıyor. Müttefiklerimiz savunma harcamalarını 700 milyar dolar artırdı.

Savunma bütçelerinde yüzde 5'e ulaştık. Çok hızlı ilerledik. Uzun zamandır odağımızdaydı. Müttefiklerimizle de bunu konuştuk, kimse bize inanmıyordu. 1 trilyon dolarlık bütçeye ulaşacağız. Bu tarihi bir kazanç