14 Ocak 2026 Çarşamba
İSTANBUL
ABD Başkanı Trump: İran'da idam planı yok

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki imza töreninde İran'daki protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump konuşmasında, 'İran'da idamların planlanmadığı bildirildi' dedi.

HABER MERKEZİ14 Ocak 2026 Çarşamba 23:06 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump: İran'da idam planı yok
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da başkanlık kararnamelerine imza attığı bir törende İran'daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, "Bize, İran'da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok. Eğer böyle bir şey olursa hepimiz üzülürüz. Ancak bana ulaşan bilgilere göre infazlar durmuş. İnfaz yapmayacaklar." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, İran'da protestocuların öldürülmesinin ilgili yetkililer tarafından soruşturulacağını da sözlerine ekledi.

- İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

