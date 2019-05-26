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ABD Başkanı Trump: Kim Jong Un'un sözünü tutacağına inanıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, son füze denemelerine rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un kendisine verdiği sözü tutacağına inandığını söyledi.

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Dört günlük Japonya ziyareti kapsamında Tokyo'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile gerçekleştireceği golf müsabakası öncesinde twitter üzerinden açıklamada bulundu. Kuzey Kore’nin gerçekleştirdiği son kısa menzilli füze denemelerine atıfta bulunan Trump, "Kuzey Kore, halkımın bir kısmını ve diğerlerini rahatsız eden küçük silahlar ateşledi, ama beni değil. Başkan Kim'in bana verdiği sözü tutacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
 
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğine dair hiçbir şüphe olmadığını söylemişti.
 
ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer görüşmeler Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Hanoi'deki ikinci zirvesinde bir anlaşmaya varamamalarının ardından çıkmaza girmişti.
 
Pazartesi günü Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile ikili politik gündeme dair görüşme gerçekleştirmesi beklenen Trump ve Abe’nin masasındaki en önemli konunun Kuzey Kore olması bekleniyor.

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