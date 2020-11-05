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Dünya

ABD Başkanı Trump, Pennsylvania Başsavcısının istifasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro'nun istifasını istendiğini açıkladı. Oy sayımı devam ederken Shapiro'nun sosyal medya mesajı tepki toplamıştı.

DHA05 Kasım 2020 Perşembe 08:16 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 08:16
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ABD Başkanlık seçimlerimde iki aday arasında kıyasıya çekişme oy sayılan eyaletler üzerinden hala devam ediyor. Başkanlık adayı ve ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyadan oy sayımının devam ettiği Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro’nun istifasının istendiğini açıkladı. Başsavcı Shapiro, daha önce sosyal medyadan paylaştığı mesajında, seçmenleri Demokrat Parti’den seçim yardımı istemeye çağırmıştı.

ABD’nin oy sayımı devam eden kritik eyaletlerinden ve 20 delege seçilecek olan Pennsylvania’da oy sayımı devam ederken, Başsavcı Josh Shapiro’nun sosyal medya mesajı tepki topladı. Başsavcı Shapiro mesajında “Posta oylamasında, nerede oy vereceğiniz veya başka bir şeyle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Demokratların Seçmen Yardım Hattı’nı arayın. Birileri size yardımcı olacaktır” ifadelerini kullandı. Seçimlerin hala sayıldığı kritik eyalet olan Pennsylvania Başsavcısı’nın bu mesajı ‘yanlı’ olarak değerlendirilirken, Başkan Trump, Başsavcı Shapiro’yu eleştiren makaleyi yayınlayarak “PA (Pennsylvania) Başsavcısının ‘Kenara Çekilmesi’ talepleri doğuyor” dedi.

OY SAYIMININ DEVAM ETTİĞİ DÖRT EYALET BEKLENİYOR

ABD Başkanlık Seçimleri’nde Pennsylvania (20 delege), Kuzey Karolina (15 delege), Georgia (16 delege) ve Alaska (3 delege) eyaletlerinde oy sayımı devam ediyor. Öte yandan ABD basının bir kısmı Nevada (6 delege) ve Arizona’da (11 delege) oy sayımının devam ettiğini belirtirken, diğer bir kısım ise bu iki eyalette Joe Biden’ın kazandığını açıkladı.

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