İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9267
  • EURO
    53,4313
  • ALTIN
    6625.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Trump resmen imzayı attı: Yeni karar ile kısıtlamalar gevşetiliyor
Dünya

ABD Başkanı Trump resmen imzayı attı: Yeni karar ile kısıtlamalar gevşetiliyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yapay zeka alanındaki küresel liderliğini güçlendirmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesine imza attı. Düzenleme, yapay zeka geliştiricileri üzerindeki bürokratik engellerin azaltılmasını ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesini hedefliyor.

AA2 Haziran 2026 Salı 20:49 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump resmen imzayı attı: Yeni karar ile kısıtlamalar gevşetiliyor
ABONE OL

Beyaz Saray, Trump tarafından imzalanan "Gelişmiş Yapay Zeka İnovasyonunu ve Güvenliğini Teşvik Etme" başlıklı kararnameyi yayımladı.

Kararnamede, ABD yönetiminin yapay zeka geliştiricileri üzerindeki kısıtlamaları azaltarak teknolojik büyüme ve ekonomik yatırımları hızlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

Gelişmiş yapay zeka yeteneklerinin ABD'yi daha güçlü kıldığı ifade edilen kararnamede, aynı zamanda devlet kurumları arasında koordineli eylem gerektiren yeni ulusal güvenlik hususlarının da beraberinde getirildiği vurgulandı.

Kararnamede, "Önce Amerika" vizyonu doğrultusunda yürütülecek siber güvenlik çabalarının, hem ulusal güvenliği hem de ABD'nin "küresel yapay zeka hakimiyetini" artıracağı kaydedildi.

ABD politikasının özel sektörle işbirliği içinde çalışarak yapay zeka inovasyonu ve güvenliğini teşvik etmek olduğuna değinilen kararnamede, ilgili birimlere sistemlerin siber savunmalarına öncelik vermesi için 30 günlük süre verildi.

Kararnamede, 60 gün içinde ABD'nin ileri düzey yapay zeka modellerinin siber yeteneklerini değerlendirmek üzere gizli bir kıyaslama süreci geliştirileceği, hangi sistemlerin "kapsam dahilindeki öncü model" sayılacağının bu süreç sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Yapay zeka geliştiricileriyle gönüllülük esasına dayalı bir çerçeve oluşturulacağına işaret edilen kararnamede, bu kapsamda ileri düzey yapay zeka modellerinin güvenlik ve siber riskler açısından hükümetle piyasaya sürülmeden önce paylaşılabileceği ve koordinasyon sağlanabileceği belirtildi.

Kararnamede, yeni yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, yayımlanması veya dağıtımı için hükümet tarafından zorunlu bir lisans, ön izin veya ruhsatlandırma şartı getirilmeyeceği vurgulanarak, isteyen geliştiricilerin modellerini piyasaya sürmeden önce 30 güne kadar bir süre için güvenli ve gizli bir şekilde federal hükümetin incelemesine açabileceği aktarıldı.

Ayrıca kararnamede, yapay zekanın bilgisayar sistemlerine yasa dışı erişim sağlamak, sistemlere zarar vermek veya bu faaliyetler sırasında başka suçları kolaylaştırmak amacıyla kullanılmasına karşı federal yaptırımların öncelikli olarak uygulanacağı belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Komşusunun evine kurşun yağdırdı: Yaşanan panik anları saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.