Beyaz Saray, Trump tarafından imzalanan "Gelişmiş Yapay Zeka İnovasyonunu ve Güvenliğini Teşvik Etme" başlıklı kararnameyi yayımladı.

Kararnamede, ABD yönetiminin yapay zeka geliştiricileri üzerindeki kısıtlamaları azaltarak teknolojik büyüme ve ekonomik yatırımları hızlandırmayı hedeflediği aktarıldı.

Gelişmiş yapay zeka yeteneklerinin ABD'yi daha güçlü kıldığı ifade edilen kararnamede, aynı zamanda devlet kurumları arasında koordineli eylem gerektiren yeni ulusal güvenlik hususlarının da beraberinde getirildiği vurgulandı.

Kararnamede, "Önce Amerika" vizyonu doğrultusunda yürütülecek siber güvenlik çabalarının, hem ulusal güvenliği hem de ABD'nin "küresel yapay zeka hakimiyetini" artıracağı kaydedildi.

ABD politikasının özel sektörle işbirliği içinde çalışarak yapay zeka inovasyonu ve güvenliğini teşvik etmek olduğuna değinilen kararnamede, ilgili birimlere sistemlerin siber savunmalarına öncelik vermesi için 30 günlük süre verildi.

Kararnamede, 60 gün içinde ABD'nin ileri düzey yapay zeka modellerinin siber yeteneklerini değerlendirmek üzere gizli bir kıyaslama süreci geliştirileceği, hangi sistemlerin "kapsam dahilindeki öncü model" sayılacağının bu süreç sonucunda belirleneceği ifade edildi.

Yapay zeka geliştiricileriyle gönüllülük esasına dayalı bir çerçeve oluşturulacağına işaret edilen kararnamede, bu kapsamda ileri düzey yapay zeka modellerinin güvenlik ve siber riskler açısından hükümetle piyasaya sürülmeden önce paylaşılabileceği ve koordinasyon sağlanabileceği belirtildi.

Kararnamede, yeni yapay zeka modellerinin geliştirilmesi, yayımlanması veya dağıtımı için hükümet tarafından zorunlu bir lisans, ön izin veya ruhsatlandırma şartı getirilmeyeceği vurgulanarak, isteyen geliştiricilerin modellerini piyasaya sürmeden önce 30 güne kadar bir süre için güvenli ve gizli bir şekilde federal hükümetin incelemesine açabileceği aktarıldı.

Ayrıca kararnamede, yapay zekanın bilgisayar sistemlerine yasa dışı erişim sağlamak, sistemlere zarar vermek veya bu faaliyetler sırasında başka suçları kolaylaştırmak amacıyla kullanılmasına karşı federal yaptırımların öncelikli olarak uygulanacağı belirtildi.