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ABD Başkanı Trump Suriye mesajını paylaştı

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, yabancı DEAŞ militanlarının ülkeleri tarafından geri alınmasını istedi ve aksi durumda bu teröristleri salacağı tehdidinde bulundu.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Avrupalı devletleri terör örgütü DEAŞ'a karşı uyardı. 
 
Terör örgütü DEAŞ saflarında bulunan 800 yabancı DEAŞ militanı hakkında uyarıda bulunan Başkan Trump, " İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupalı dostlarımızdan 800 DEAŞ militanını geri almalarını ve yargılamalarını istiyoruz. Onları bırakacak olmamız iyi bir alternatif değil." sözleriyle Avrupalı dostlarını açık bir dille tehdit etti.
 
Tehditlerine devam eden Başkan Trump bir sonraki açıklamasında ise, "ABD, DEAŞ'lı teröristlerin gidecekleri yer olan Avrupa'ya geçişlerini izlemek istemiyor. Çok şey yapıyoruz ve çok fazla para harcıyoruz. Yapabileceğiniz şeyler için zaman ayırın. DEAŞ %100 yenilgiye uğradıktan sonra geri çekiliyoruz." sözlerine yer verdi. 
 
ABD ve terör örgütü YPG/PKK'nın uzantısı SDG, Suriye'nin Deyri Zor bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşıtı operasyonlarına hız verirken, DEAŞ operasyonunun ilerleyen günlerde bitmesi bekleniyor. 

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