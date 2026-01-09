İSTANBUL 15°C / 8°C
Dünya

ABD Başkanı Trump, Suriye'de başarıyı diledi: İlerleme kaydedildi

IHA9 Ocak 2026 Cuma 23:38 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz şirketleri yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD'nin Venezuela petrol endüstrisine müdahalesine ilişkin, "Venezuela ile birlikte çalışacağız. Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz" dedi.

"SURİYE'NİN BAŞARILI OLMASINI DİLİYORUZ"

Suriye'deki gelişmeler konusunda da açıklama yapan Trump, "Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz... İlerleme kaydedildi şiddet olayları durmalı" dedi.

İRAN'A TEHDİT: ATEŞ AÇMASANIZ İYİ OLUR, ÇÜNKÜ BİZ DE ATEŞ ETMEYE BAŞLARIZ

Trump, İran ile ilgili bir soru üzerine, "İran'ın başı büyük dertte. Bana öyle geliyor ki halk bazı şehirleri ele geçiriyor, birkaç hafta önce kimse bunun mümkün olacağını düşünmezdi. Durumu çok yakından izliyoruz." dedi.

İran'daki protestocuların güvende olmasını istediklerini belirten Trump, "İranlı liderlere şunu söylüyorum, ateş açmasanız iyi olur, çünkü biz de ateş etmeye başlarız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, "İran'ı vurabiliriz" ifadesiyle Amerikan askerlerinin bu ülkeye ayak basmasını kastetmediğini, göstericilere ateş açılması durumunda kendilerinin de bu hususta bazı adımlar atacaklarını söyledi.

