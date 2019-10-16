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ABD Başkanı Trump terör sözcüsüyle telefonda görüştü

Terör örgütüne koruma kalkanı olan Kongre’nin baskılarına dayanamayan ABD Başkanı Trump, Barış Pınarı Harekatı’nı başarıyla sürdüren Türkiye’ye yönelik yaptırımların önünü açan kararnameyi imzalarken, PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile telefonda görüştüğü ortaya çıktı.

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ABD Kongresi’nin baskılarına dayanayaman Başkan Trump, Türkiye güvenli bölge sınırlarını geçmemesine rağmen Hazine ve Dışişleri Bakanlıklarına Türkiye’ye yaptırım uygulama yetkisi veren başkanlık kararnamesini imzaladı. ABD Hazine Bakanlığı da, Türkiye’de Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yaptırım uygulandığı duyuruldu. Bu kişi ve kurumların varsa ABD’deki mal varlıkları dondurulurken ABD ile finansal işlemler yapmalarının da engellendiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Suriye’de ateşkesi engelleyen, Suriye’ye gönüllü olarak dönmek isteyen kişileri korkutan ya da engelleyen, Suriyeli mültecileri zorla geri döndürmek isteyen kişilerin de yaptırımlardan etkileneceği, ABD Hazine Bakanlığı’nın belirlediği finansal kurumlara da kısıtlama getirilebileceği kaydedildi. Açıklamada “Harekatın DEAŞ’ı yenme kampanyasını baltaladığını, sivilleri tehlikeye attığını ve bölgedeki barış, güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği düşünülüyor” denirken DEAŞ’lıları YPG’nin serbest bıraktığı göz ardı edildi.
 
HEP DEAŞ BAHANESİ 
 
ABD Savunma Bakanı Mark Esper de “Türkiye’nin operasyonu çok sayıda DEAŞ’lının serbest kalmasına yol açtı” dedi. Trump da, açıklamadan önce “Çelik tarifeleri, mayıs ayındaki indirimden önceki seviye olan yüzde 50’ye çıkarılacak. ABD, Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşmasına ilişkin müzakereleri de hemen durduracak” bilgisini paylaştı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Barış Pınarı Harekatı’nın “durdurulması” için diplomatik çabalara hız verdiklerini açıkladı. Yetkili ayrıca, Suriye’nin kuzeydoğusunda hava kontrolünün halen ABD’de olduğunu kaydetti.
 
ARANAN TERÖRİSTLE TELEFONDA KONUŞTU
 
ABD Başkan Yardımcı Mike Pence, Trump’ın, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile telefonda görüştüğünü belirtti. PKK’nın elebaşısı Abdullah Öcalan, Mazlum Kobani adlı terörist için “manevi oğlum” ifadesini kullanmıştı. Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham ise Türkiye’nin kırmızı listesinde yer alan Şahin’le Trump’ın görüşmesiyle ilgili “Başkan Trump, General Mazlum’a Türkiye’nin işgalini durdurmak için elinden gelen her şeyi yapacağını ve müzakere yoluyla tüm partilerin fayda sağlayacağı bir uzlaşmanın sağlanmasını istediğini söyledi” dedi.
 
(Akşam)

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