ABD Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi üyeler toplantısında konuştu.

Trump'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Venezuela için çok mutluyum. ABD dışında kimse benzer bir operasyon yapamaz. İnanılmaz bir operasyon yaptık

ABD bir kez daha kanıtladı ki dünyanın en güçlü en ölümcül en karmaşık ve en korku salan ordusuna sahibiz. Kimse bizle karşı karşıya gelemez

Bu adamdan yıllarca çok çektiler. Ülkenin neredeyse tamamının elektriği kesildi. Sorunun varlığını o zaman anladılar. Işık sahibi olan tek kişiler mum yakmış olanlardı. Biden'ın kendisinin imzaladığı tek belge, oğlu Hunter'ın af belgesiydi.

Müttefiklerimiz de bizim uçak ve silahlarımızı istiyor.