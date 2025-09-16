ABD Başkanı Trump: Venezuela'da bir gemiyi vurduk

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı, ABD güçlerinin Venezuela'dan yola çıkan bir botu vurmasına ilişkin paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Bu sabah, emrim üzerine ABD Askeri Kuvvetleri, SOUTHCOM (ABD Güney Komutanlığı) sorumluluk alanında, olağanüstü şiddet yanlısı olduğu tespit edilmiş uyuşturucu kaçakçılığı kartelleri ve narko-teröristlere karşı ikinci bir kinetik vuruş gerçekleştirdi."



Venezuela'dan gelen "narko-teröristlerin" uluslararası sularda uyuşturucu taşırken ABD'ye doğru ilerlediği sırada "3 erkek teröristin" öldürüldüğünü bildiren Trump, ABD kuvvetlerinin ise zarar görmediğini belirtti.



Trump, uyuşturucu kaçakçılığı kartellerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve hayati önem taşıyan ABD çıkarları için tehdit oluşturduğunun altını çizerek, "Uyarı: Amerikalıları öldürebilecek uyuşturucu taşırsanız, sizi avlarız." ifadesine yer verdi.

Söz konusu kartellerin yasa dışı faaliyetlerinin, onlarca yıldır Amerikan toplumu üzerinde yıkıcı sonuçları olduğu ve milyonlarca Amerikalı vatandaşın ölümüne yol açtığını kaydeden Trump, "Artık değil." diyerek paylaşımının altında söz konusu botun vurulduğu videoyu ekledi.

Videoda suda bekleyen motorlu bir botun aniden vurularak alev aldığı görüldü.

Trump, 2 Eylül'de yine Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Karayipler'in güneyinde Venezuela'dan ayrılan ve "uyuşturucu yüklü" olduğunu iddia ettiği bir gemiyi vurduklarını ve 11 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Daha sonra Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin bir soruya Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." şeklinde yanıt vermişti.

ABD İLE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı, 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" şeklinde tanımlamıştı.

Trump'ın talimatıyla Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun yola çıktığı bildirilmiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.