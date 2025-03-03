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Dünya

ABD Başkanı Trump: Zelenski barış istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 'Rusya ile savaşın sonu yakın değil' yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 19:52 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump: Zelenski barış istemiyor
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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye yüklendi.

Trump, Associated Press (AP) haber ajansında yer alan ve Zelenski'nin "Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi yakın değil" yönündeki sözlerini alıntılayarak, "Bu, Zelenski tarafından yapılabilecek en kötü açıklama." yorumunu yaptı.

TRUMP'A GÖRE UKRAYNA LİDERİ BARIŞA HAZIR DEĞİL

ABD Ukrayna'ya destek verdiği sürece Zelenski'nin savaşı sürdürme niyetinde olduğunu savunan Trump, Zelenski'nin "barışa hazır olmadığını" düşündüğünü vurguladı.

Trump, "ABD buna daha fazla tahammül etmeyecektir. Muhtemelen Rusya'ya karşı güç gösterisi için yapılmış pek de iyi bir açıklama değil." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında geçen cuma günü Beyaz Saray'da kameralar önünde yaşanan tartışmanın ardından Trump, Zelenskiy'nin barış yapmaya hazır olmadığını ifade ederek muhatabını suçlamıştı.

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