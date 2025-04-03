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Dünya

ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında ülkenin 185 ticaret ortağına tarife getirilmesi öngörülürken Rusya, bu listede yer almadı.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
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Trump, bugünden itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurdu.

Yeni gümrük vergileri listesinde ABD'nin 185 ticaret ortağı bulunurken, Rusya bu listede yer almadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli haber sitesi Axios'a yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik ABD yaptırımlarının zaten "önemli bir ticareti engellediği" için söz konusu listeye dahil edilmediğini belirtti.

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Rusya ile ABD arasındaki ticaret, Ukrayna-Rusya Savaşı öncesine kıyasla önemli ölçüde daraldı.

2021'de yaklaşık 36 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2024'te yaklaşık 3,5 milyar dolara düştü.

ABD'nin Rusya'ya yönelik mevcut yaptırımlarına ek olarak, Trump kısa bir süre önce Rus petrolü alıcılarını cezalandırıcı gümrük vergileri uygulamakla tehdit etmişti.

ABD, geçen yıl Ukrayna'dan ithal ettiğinden daha fazla malı Rusya'dan ithal etti. 2024'te Rusya'dan ABD'ye yaklaşık 3 milyar dolar değerinde mal gelirken, Ukrayna'dan yaklaşık 1,2 milyar dolar değerinde ithalat yapıldı.

Trump'ın tarife listesine göre Ukrayna yüzde 10'luk temel tarife oranına tabi olacak.

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

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