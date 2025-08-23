İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Başkanı Trump'ın yeni hedefi ithal mobilyalar: Gümrük vergisi yoldu
Dünya

ABD Başkanı Trump'ın yeni hedefi ithal mobilyalar: Gümrük vergisi yoldu

ABD Başkanı Donald Trump, yürütülen tarife soruşturması sonucunda ithal mobilyalara gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Trump, adımın Amerikan mobilya sektörünü güçlendireceğini vurguladı.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 00:47 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump'ın yeni hedefi ithal mobilyalar: Gümrük vergisi yoldu
ABONE OL

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, ABD'ye giren mobilyalarla ilgili büyük bir tarife soruşturması yürütüldüğünü duyuran Trump, "50 gün içinde bu soruşturma tamamlanacak ve diğer ülkelerden ABD'ye gelen mobilyalar henüz belirlenmemiş bir oranda gümrük vergisine tabi tutulacak." ifadesini kullandı.

Trump, bunun mobilya sektörünü North Carolina, South Carolina, Michigan ve ABD'nin tüm eyaletlerine "geri getireceğini" kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.