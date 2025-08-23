ABD Başkanı Trump'ın yeni hedefi ithal mobilyalar: Gümrük vergisi yoldu

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında, ABD'ye giren mobilyalarla ilgili büyük bir tarife soruşturması yürütüldüğünü duyuran Trump, "50 gün içinde bu soruşturma tamamlanacak ve diğer ülkelerden ABD'ye gelen mobilyalar henüz belirlenmemiş bir oranda gümrük vergisine tabi tutulacak." ifadesini kullandı.

Trump, bunun mobilya sektörünü North Carolina, South Carolina, Michigan ve ABD'nin tüm eyaletlerine "geri getireceğini" kaydetti.