ABD Başkanı Trump'tan çarpıcı ifade: Vurulursam Melania ağlamaz
Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir bağış etkinliğinde konuşan ABD Başkanı Trump, vurulursa eşi Melania Trump'ın ağlamayacağını düşündüğünü ifade etti.
Sputnik'te yer alan habere göre, Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir bağış etkinliğinde konuşan Trump, Temsilciler Meclisi Azınlık Denetçisi Steve Scalise'in birkaç yıl önce vurulmasından bahsetti. Scalise'in tedavisinden sonra yaşadığı kilo kaybıyla ilgili şaka yapan Trump, "Vurulmak iyi bir kilo verme planı değil" dedi.
TIME'ın Washington muhabiri Vera Bergengruen'in aktardığına göre ABD lideri, First Lady Melania' ile ilgili olarak, "Scalise'in eşi onunla hastanede tanıştığım gün gözleri düşecekmiş gibi ağlıyordu. Herkesin eşi bir trajediye böyle tepki vermez, benimkinin vermeyeceğini biliyorum" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.