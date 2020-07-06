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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan okulların sonbaharda açılması çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde kapatılan okulların, sonbaharda açılması çağrısında bulundu.

AA06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:46 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 22:46
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Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarına ilişkin değerlendirmede bulundu ve Demokratlara tepki gösterdi.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde bazı eyaletlerdeki okulların, sonbahar döneminde eğitim öğretime başlamayacağının açıklanmasına ilişkin Trump, "Okullar sonbaharda açılmalı." ifadesini kullandı.

- TRUMP'TAN TWİTTER'DA "SON DAKİKA" PAYLAŞIMI

Trump, ülkede düşen ölüm oranlarına ilişkin ise "son dakika" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Son dakika: ABD'deki Çin virüsü salgınında ölüm oranları, dünya sıralamasında neredeyse en düşük seviyeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ekonomisinin de hızlı bir geri dönüş sürecine girdiğini vurgulayan Trump, Demokratlara ve Demokrat Başkan Adayı Joe Biden'a yüklendi.

Trump, "Demokratlar, salgının ilk döneminde yoğun bir şekilde enfekte olan Çin'e seyahat yasağı getirmezdi ve bu nedenle çok daha fazla kişi ölürdü. Biden, şimdi bunu kabulleniyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de yaklaşık 3 milyon kişi virüse yakalanırken, 132 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

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