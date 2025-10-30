ABD Başkanı Trump'tan Xi görüşmesi öncesi ''nükleer'' talimat

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştireceği görüşme öncesinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan paylaşımda bulunan Trump, ABD'nin diğer tüm ülkelerden daha fazla sayıda nükleer silaha sahip olduğunu belirterek, "Bu, mevcut silahların tamamen güncellenmesi ve yenilenmesi de dahil olmak üzere benim ilk görev dönemimde gerçekleştirilmiştir. Nükleer silahların muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu yapmaktan nefret ettim, ama başka seçeneğim yoktu!" ifadelerini kullandı.

ABD'nin ardından nükleer güç konusunda Rusya ve Çin'in geldiğini aktaran Trump, "Rusya ikinci sırada, Çin ise geriden üçüncü olarak geliyor ama beş yıl içinde (rakiplerine) yetişmiş olacak" dedi.

ABD'nin rakibi olan güçlerin nükleer test programlarını sürdürdüğüne dikkat çeken Trump, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle, ABD Savunma Bakanlığı'na (Savaş Bakanlığı) nükleer silahlarımızı eşit şartlarda test etmeye başlama talimatını verdim. Bu süreç derhal başlayacaktır" açıklamasında bulundu.