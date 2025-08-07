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Dünya

ABD Başkanı Trump'tan ''zirve'' sinyali: Putin ile bir araya gelebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Barışta temel unsur toprak konusu olacak diyen Trump, Putin'in kendisini daha önce hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Bu kapsamda Trump, merak edilen olası görüşmeye ilişkin 'Kesin bir şey söylemiyorum ama ihtimal var' dedi.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 00:38 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump'tan ''zirve'' sinyali: Putin ile bir araya gelebiliriz
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ABD Başkanı Donald Trump, Moskova'daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından, çok yakında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.

Trump, Apple'ın ABD'de yapacağı yeni yatırımları duyurduğu Beyaz Saray'daki toplantıda, Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini istediğini belirten Trump, Moskova'daki görüşmelerin çok verimli geçtiğini ve bu yöndeki çabalarının süreceğini vurguladı.

Trump, "Putin ile yakın zamanda görüşme olasılığına" ilişkin soruya, "Evet, bunun gerçekleşme ihtimali çok yüksek. Henüz nerede olacağına karar vermedik. Yol uzun, ancak çok yakında bir toplantı gerçekleşme ihtimali yüksek." diye cevap verdi.

ABD Başkanı, toplantının ne zaman olabileceği konusunda ise temkinli konuşarak, Putin'in tavrından dolayı daha önce hayal kırıklığına uğradığını da sözlerine ekledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirine dün yaptığı açıklamada, Rusların ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

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