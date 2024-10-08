ABD başkanlık yarışında Harris, Trump'ın 3 puan önünde yarışı götürüyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken New York Times (NYT) gazetesi ile Siena tarafından yapılan ortak anket, yarışın halen başa baş olduğunu ortaya koydu.

Pensilvanya'da Donald Trump rüzgarı! Rakiplerine meydan okudu NYT'nin yayımladığı haberde, Demokrat Harris'in ankete katılanların yüzde 49'unun desteğini alırken Cumhuriyetçi Trump'ın ise yüzde 46 düzeyinde destek bulduğu kaydedildi.

Söz konusu anketin 29 Eylül-6 Ekim tarihlerinde ülke genelinde yapıldığını aktaran NYT, Harris'in önceki anketlere kıyasla ilk kez Trump'ın önünde çıktığını vurguladı.

Elon Musk'tan dikkat çeken uyarı Son NYT-Siena anketinin eylül ortasında yapıldığını ve o ankette iki rakibin yüzde 47 ile aynı puanda çıktığını hatırlatan gazete, Harris'in ufak adımlarla da olsa Trump'ın önüne geçmesinin seçmen nezdinde günden güne daha fazla karşılık bulduğu anlamına geldiğini belirtti.

ABD'de 60. başkanlık seçimleri 5 Kasım Salı günü yapılacak.