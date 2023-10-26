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Dünya

BMGK'de kirli ittifak! 4 ülkeden insani ateşkese engel

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de 'insani ateşkes' ilan edilmesine yönelik karar ABD, İngiltere, Fransa ve Japonya tarafından engellendi.

AA26 Ekim 2023 Perşembe 16:19 - Güncelleme:
BMGK'de kirli ittifak! 4 ülkeden insani ateşkese engel
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BMGK'de 16 ve 25 Ekim'de Gazze'de "insani ateşkes" ilan edilmesine yönelik görüşülen karar tasarılarına özellikle Batılı ülkelerden ret geldi.

Rusya'nın 16 Ekim'de BMGK'ye Gazze'de derhal "insani ateşkes" ilan edilmesine ilişkin sunduğu karar tasarısı, Japonya tarafından reddedilirken; ABD, Fransa ve İngiltere tarafından veto edildi.

Tasarı, yalnızca Rusya, Çin, Gabon, Mozambik ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından kabul edilirken; Arnavutluk, Brezilya, Ekvador, Gana, Malta ve İsviçre çekimser oy kullandı.

- "İnsani ateşkese" ABD ve İngiltere'den ikinci veto

Rusya'nın Gazze'de "insani ateşkes" ilan edilmesine yönelik dün sunduğu karar tasarısını da İngiltere ve ABD veto etti.

Tasarı, yalnızca Rusya, Çin, Gabon ve BAE tarafından kabul edildi. Arnavutluk, Brezilya, Ekvador, Fransa, Gana, Japonya, Malta, Mozambik ve İsviçre ise çekimser oy kullandı.

BMGK'de bir karar tasarının onaylanabilmesi için en az 9 "evet" oyu alması gerekiyor ve daimi üyelerden hiçbirinin tasarıyı veto etmemesi gerekiyor.

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