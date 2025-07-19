ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: İsrail Başbakanı ve Suriye Cumhurbaşkanı, ABD'nin desteğiyle ateşkes anlaşması konusunda anlaştı. Suriye ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşması Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından desteklendi.

Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, konuya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa, ABD'nin desteğiyle bir ateşkes üzerinde anlaştı. Bu anlaşma, Türkiye, Ürdün ve bölge ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Dürziler, Bedeviler, Sünniler ve diğer azınlıklara silahlarını bırakmaları; komşularıyla barış ve refah içinde, yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeleri çağrısında bulunuyoruz.

SURİYE'DEN AÇIKLAMA

Suriye'den sağlanan ateşkese ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada,Suriye ile İsrail arasında ateşkes sağlanması sonrası Suriye Savunma Bakanlığı, aşiretlere Süveyda'dan çekilmesi emri verdi. Aşiretlerin çekilmesi sonrası, Suriye İç Güvenlik Güçleri ateşkes anlaşmasının şartlarını gerçekleştirmek için Süveyda'ya girecek. Suriye, Dürzi gruplar, Bedevi aşiretler ve Arap aşiretlerden ağır silahlarını teslim etmelerini istedi." denildi.

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