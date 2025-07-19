ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: İsrail Başbakanı ve Suriye Cumhurbaşkanı, ABD'nin desteğiyle ateşkes anlaşması konusunda anlaştı. Suriye ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşması Türkiye, Ürdün ve komşuları tarafından desteklendi.
Ankara Büyükelçisi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, konuya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.Barrack, açıklamasında şunları kaydetti:
İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa, ABD'nin desteğiyle bir ateşkes üzerinde anlaştı. Bu anlaşma, Türkiye, Ürdün ve bölge ülkeleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Dürziler, Bedeviler, Sünniler ve diğer azınlıklara silahlarını bırakmaları; komşularıyla barış ve refah içinde, yeni ve birleşik bir Suriye kimliği inşa etmeleri çağrısında bulunuyoruz.