İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Haziran 2023 Perşembe / 4 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6146
  • EURO
    26,0542
  • ALTIN
    1464.74
  • BIST100
    5186.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Batı Şeria'da artan şiddetten endişeli olduğunu bildirdi
Dünya

ABD, Batı Şeria'da artan şiddetten endişeli olduğunu bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, dün Batı Şeria'da düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını belirterek, bölgede artan şiddetten duyduğu endişeyi dile getirdi.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 00:33 - Güncelleme:
ABD, Batı Şeria'da artan şiddetten endişeli olduğunu bildirdi
ABONE OL

Patel, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Sözcü Yardımcısı, "Batı Şeria'da en yakın müttefikimiz İsraillilere karşı düzenlenen ve dört kişiyi öldüren terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz." dedi.

"Son aylarda Batı Şeria'da artan şiddet seviyelerinden de derin endişe duyuyoruz." diye konuşan Patel, "Filistinli bir çocuğun ölümü ve diğer yaralanmalar da dahil olmak üzere" Filistinli sivillere yönelik aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetine dair raporların "rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Patel, "Aynı şekilde bu şiddet eylemlerini kınıyor ve etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Tüm aşırılık yanlısı şiddet vakalarında hesap verebilirlik ve adaletin "eşit titizlikle" takip edilmesi gereğine değinen Patel, "İsrail güçlerinin bu eylemleri kınamasını memnuniyetle karşılıyoruz ve İsrail hükümetinin bu saldırıların sorumluları için tam hesap verebilirlik ve yasal kovuşturma sağlamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdi

Vedant Patel, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme süreciyle ilgili "doğrudan diyalog" vurgusu yaptı.

Patel, "Taraflar Güney Kafkasya bölgesinde barışçıl bir gelecek peşinde koşmaya devam ederken, yakında Washington'da yeni bir müzakere turuna ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. Sorunları çözmek ve kalıcı ve onurlu bir barışa ulaşmak için doğrudan diyaloğun anahtar olduğuna inanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki görüşmeler farklı mekanlarda ilerlediği için gerilimi kışkırtacak ve gerilimi artıracak adımlar kesinlikle verimsiz olur." diyen Patel, Rusya'nın bu süreçte yapıcı bir rol üstlenmesine olumlu bakacaklarını belirtti.

Patel, "Rusya bu konuda yapıcı bir rol oynayabileceğini düşünüyorsa, elbette hoş karşılanır ama biz bu görüşmelerin ilerlediğini hissetmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Vedant Patel, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki son faaliyetlerine ilişkin bir soruyu, "Türkiye elbette önemli bir NATO müttefiki ve bu bölgeyle ilgili olarak geniş çapta bir dizi konuda onlarla istişare etmeye devam ediyoruz." şeklinde cevapladı.

Patel, ABD'nin kilit öncelik alanlarından birinin, DEAŞ'ın etkisini azaltmak için yapılan çabaların engellenmemesi olduğunu kaydetti.

  • ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel
  • israil
  • filistin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.