ABD, Batı Şeria'da artan şiddetten endişeli olduğunu bildirdi

Patel, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

Sözcü Yardımcısı, "Batı Şeria'da en yakın müttefikimiz İsraillilere karşı düzenlenen ve dört kişiyi öldüren terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Terörün hiçbir haklı gerekçesi olamaz." dedi.

"Son aylarda Batı Şeria'da artan şiddet seviyelerinden de derin endişe duyuyoruz." diye konuşan Patel, "Filistinli bir çocuğun ölümü ve diğer yaralanmalar da dahil olmak üzere" Filistinli sivillere yönelik aşırılık yanlısı yerleşimci şiddetine dair raporların "rahatsız edici" olduğunu söyledi.

Patel, "Aynı şekilde bu şiddet eylemlerini kınıyor ve etkilenenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." ifadesini kullandı.

Tüm aşırılık yanlısı şiddet vakalarında hesap verebilirlik ve adaletin "eşit titizlikle" takip edilmesi gereğine değinen Patel, "İsrail güçlerinin bu eylemleri kınamasını memnuniyetle karşılıyoruz ve İsrail hükümetinin bu saldırıların sorumluları için tam hesap verebilirlik ve yasal kovuşturma sağlamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendirdi

Vedant Patel, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme süreciyle ilgili "doğrudan diyalog" vurgusu yaptı.

Patel, "Taraflar Güney Kafkasya bölgesinde barışçıl bir gelecek peşinde koşmaya devam ederken, yakında Washington'da yeni bir müzakere turuna ev sahipliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. Sorunları çözmek ve kalıcı ve onurlu bir barışa ulaşmak için doğrudan diyaloğun anahtar olduğuna inanmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki görüşmeler farklı mekanlarda ilerlediği için gerilimi kışkırtacak ve gerilimi artıracak adımlar kesinlikle verimsiz olur." diyen Patel, Rusya'nın bu süreçte yapıcı bir rol üstlenmesine olumlu bakacaklarını belirtti.

Patel, "Rusya bu konuda yapıcı bir rol oynayabileceğini düşünüyorsa, elbette hoş karşılanır ama biz bu görüşmelerin ilerlediğini hissetmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Vedant Patel, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki son faaliyetlerine ilişkin bir soruyu, "Türkiye elbette önemli bir NATO müttefiki ve bu bölgeyle ilgili olarak geniş çapta bir dizi konuda onlarla istişare etmeye devam ediyoruz." şeklinde cevapladı.

Patel, ABD'nin kilit öncelik alanlarından birinin, DEAŞ'ın etkisini azaltmak için yapılan çabaların engellenmemesi olduğunu kaydetti.