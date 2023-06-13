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Dünya

ABD, Batı Şeria'da ilave Yahudi yerleşim birimleri kurulmasıyla ilgili endişelerini yineledi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Batı Şeria'da ilave Yahudi yerleşim yerlerinin inşasıyla ilgili endişelerini yineleyerek, 'İki devletli bir çözümü çok daha zor hale getirecek ve gerilimi artırmaktan öteye gitmeyecek adımların atıldığını görmek istemiyoruz.' dedi.

AA13 Haziran 2023 Salı 00:23 - Güncelleme:
ABD, Batı Şeria'da ilave Yahudi yerleşim birimleri kurulmasıyla ilgili endişelerini yineledi
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Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Batı Şeria'da ilave Yahudi yerleşim yerlerinin inşasıyla ilgili endişelerini uzun süredir açıkça dile getirdiklerini belirten Kirby, "İki devletli bir çözümü çok daha zor hale getirecek ve gerilimi artırmaktan öteye gitmeyecek adımların atıldığını görmek istemiyoruz. Bu konuda çok nettik ve politikamızda değişen bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Kirby, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bu ay içinde binlerce yeni konut inşa planlarını duyurma niyetleri hakkında ABD ile görüştüğüne ilişkin haberleri ise doğrulamadı.

- İran ile anlaşma iddiaları

Kirby, İran ile olası bir nükleer anlaşma haberleriyle ilgili İsrail'in tutumuna ilişkin soruya, İran'ın "nükleer emellerinin yanı sıra balistik füze yeteneklerini artırmaya çalışması, Rusya ile savunma işbirliği, deniz taşımacılığına yönelik tacizleri" gibi birçok alanda "bölgedeki istikrarsızlaştırıcı" faaliyetlerine odaklandıklarını söyledi.

İsrail'le bu kapsamda aynı görüşe sahip olduklarını vurgulayan Kirby, İran'la anlaşmaya ilişkin çıkan haberleri ise doğrulamadı.

- Rusya'da tutuklanan bir başka ABD vatandaşı

Rusya'da tutuklanan ABD Vatandaşı Michael Travis Leake ile ilgili ise Kirby, Dışişleri Bakanlığı'nın Leake'in ailesiyle temasa geçmeye çalıştığını ve durumu yakından izleyeceklerini bildirdi.

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