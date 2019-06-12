28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8242
  • 6,6032
  • 250.11
  • 92.808
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

McAfee: ABD benim gibi bir düşmanla hiç karşılaşmadı! Sizi gömerim

John McAfee, Washington yönetiminin yolsuzluklarını kanıtlayan çok sayıda belgeyi sızdıracağı tehdidinde bulundu.

  • star.com.tr
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlk ticari antivürüs yazılımının kurucusu ve kripto para sektörünün ‘çılgın’ ismi olarak bilinen John McAfee'in Twitter hesabından yaptığı açıklama, gündeme bomba gibi düştü.
 
Pazar günü başlattığı Tweet dizisinde yozlaşmış yetkilileri ve CIA ajanlarını ifşa etme sözü veren McAfee, vergiler yüzünden taciz edilmeye devam edilirse yolsuzlıkları kanıtlayan çok sayıda belgeyi sızdırıacağını ileri sürdü.
 
Hükümetin yolsuzlukları ile ilgili dosyaları topladığını iddia eden McAfee, ''Tutuklandığımda veya ortadan kaybolduğumda 31 terabayttan fazla veriyi yayınlayacağım.'' dedi. McAfee, blöf yağmadığını göstermek için de yolsuzluğa adı karışmış iki yetkili ve bir CIA ajanının adını da paylaştı.
 
ABD hükümetini gömeceğini söyleyen McAfe, ''ABD Hükümeti daha önce benim gibi bir düşmanla hiç karşılaşmadı ve artık bu saldırıya maruz kalmayacağım'' dedi.
 
Daha önce cinayetten suçlanan McAfee, Florida mahkemesinin mart ayındaki ''25 milyon dolarlık hatalı ölüm'' davasında suçlu bulundu. McAfee Komşusunun tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürüldüğü iddialarını redetti.
 
Vergi ödemediği suçalamasından kaçan McAfee, Karayipler'de adını''özgürlük teknesi'' koyduğu bir yatta yaşıyor. Sürgündeki McAfee ocak ayında başkanlığa aday olduğunu da açıklamaıştı.

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Saldırıp kameraya kaydedeceklerdi, komandolarımız etkisiz hale getirdi

Saldırıp kameraya kaydedeceklerdi, komandolarımız etkisiz hale getirdi

Tekirdağ'da ele geçirildi... 1400'lü yıllara ait

Tekirdağ'da ele geçirildi... 1400'lü yıllara ait

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdular

Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdular

Suudi Arabistan'da 'helal disko' açıldı

Suudi Arabistan'da 'helal disko' açıldı

Önemli açıklama: GKRY en kısa zamanda geri adım atacak

Önemli açıklama: GKRY en kısa zamanda geri adım atacak

Cebinden çıkarınca yanlışlıkla gizli anlaşmanın detaylarını ifşa etti

Cebinden çıkarınca yanlışlıkla gizli anlaşmanın detaylarını ifşa etti
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Hava sıcaklığı 15 dereciyi aşmıyor! Ormanın içindeki saklı cennet...

Hava sıcaklığı 15 dereciyi aşmıyor! Ormanın içindeki saklı cennet...

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA