İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9012
  • EURO
    47,7875
  • ALTIN
    4381.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD, binlerce öğrencinin vizesini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanlığı, yıl başından bu yana 6 binden fazla öğrencinin vizesini, süre aşımı ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair haberleri doğruladı.

AA19 Ağustos 2025 Salı 01:08 - Güncelleme:
ABD, binlerce öğrencinin vizesini iptal etti
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığının 6 binden fazla öğrenci vizesini, süresinin bitmesi ve yasa ihlalleri nedeniyle iptal ettiğine dair Fox News haberini doğrulayabiliriz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vize iptallerinin büyük çoğunluğunun, "saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık ve teröre destek suçlarından kaynaklandığı" belirtildi.

Vizenin yaklaşık 4 bininin yasaları ihlal nedeniyle iptal edildiği belirtilen açıklamada, 200 ila 300 civarında öğrenci vizesinin ise "terörizm nedeniyle" iptal edildiği kaydedildi.

ABD haber kanalı Fox News, ABD Dışişleri Bakanlığının "saldırı, hırsızlık ve terörizme destek" nedeniyle 6 binden fazla öğrencinin vizesini iptal ettiğini duyurmuştu.

Haberde, Filistin yanlısı protestolara katılan öğrencilerin vize iptali konusunda daha yoğun incelemeye tabi tutulduğu vurgulanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, mayıs ayında Filistin destekçisi protesto ve gösterilere katılan öğrencilerin vize durumlarını incelediklerini söylemiş ve bunların iptal edileceği mesajı vermişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Putin'in uçağına F-22 eşlik etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.