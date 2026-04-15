İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7482
  • EURO
    52,8531
  • ALTIN
    6938.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD bir tekneye daha saldırdı

ABD ordusu, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı tespit edilen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, 'Saldırıda 4 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyonda hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir' açıklamasında bulundu.

IHA15 Nisan 2026 Çarşamba 07:12 - Güncelleme:
ABONE OL

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün Doğu Pasifik'te "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

Uyuşturucu taşıdığı belirlenen tekneye yönelik saldırı emrini SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın verdiği vurgulanan açıklamada, "Saldırıda 4 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyonda hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" denildi.

ABD SALDIRISINDA 2 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

SOUTHCOM, son olarak dün Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 2 erkek narko-terörist öldürülmüştür" açıklamasında bulunmuştu.

  • Doğu Pasifik
  • ABD ordusu
  • tekne
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.