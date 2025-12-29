İSTANBUL 7°C / 4°C
ABD, Birleşmiş Milletler'e sağladığı finansmanı 2 milyar dolara düşürdü

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2026 yılında insani yardım maksadıyla kullanılmak üzere Birleşmiş Milletler'e (BM) 2 milyar dolarlık kaynak sağlayacaklarını açıkladı.

AA29 Aralık 2025 Pazartesi 21:10
ABD, Birleşmiş Milletler'e sağladığı finansmanı 2 milyar dolara düşürdü
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle açlık ve hastalık riskinin yüksek olduğu ülkelere insani yardımların sürdürüleceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin önceki yılların aksine 2025 yılında insani yardımları ciddi ölçüde azaltmasının ardından bu yıl da bu trendi sürdürerek, 2026'da BM'ye 2 milyar dolarlık insani yardım taahhüdünde bulunması dikkati çekti.

Dışişleri Bakanlığı, söz konusu finansmanın Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından denetleneceğini açıkladı.

BM verilerine göre ABD'nin BM'ye yaptığı toplam insani yardım katkısı 2025 yılında 3,38 milyar dolar olmuştu. Bu rakam, bir önceki yıla ait 14,1 milyar dolardan ve 2022'deki 17,2 milyar dolarlık zirveden keskin bir düşüş anlamına geliyor.

