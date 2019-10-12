22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD birlikleri yeniden Kamışlı'da devriyeye çıktı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Nehri'nin doğusunda Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla sınır hattından uzaklaşan ABD ordusu unsurları Kamışlı'da devriyeye çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Suriye'de YPG/PKK'nın işgal ettiği Fırat Nehri'nin doğusundaki topraklarda uzun süredir terör örgütüyle ortak devriyeler yapan ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla askerlerini sınırdan güneye çekmişti.

Ancak dün gece yarısı ABD askeri araçlarından oluşan 5 araçlık konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Kamışlı'ya gelerek devriye yaptı.

Suriye'nin Türkiye sınırında yer alan Haseke vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinde devriyeye ilişkin AA'ya bilgi veren kaynaklar ABD askeri araçlarının ilçe merkezinden geçerken oldukça yavaş hareket ettiğinin dikkati çektiğini bildirdi.

Kamışlı, Nusaybin topraklarından çıplak gözle görülebilecek yakınlıkta bir konuma sahip bulunuyor.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, teröristler Kamışlı içerisindeki okul ve park gibi topluma açık alanları kullanarak Türkiye topraklarındaki sivilleri hedef alıyor.

Fırat´ın doğusunda YPG/PKK´nın kazdığı tünel ortaya çıkarıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem

Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Sosyal medyayı sallayan paylaşım

Yeni dünya festivali Comikon İstanbul başlıyor

Yeni dünya festivali Comikon İstanbul başlıyor

7 bin polis adayı alınacak

7 bin polis adayı alınacak

Meteoroloji'den Marmara için güzel haber: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji'den Marmara için güzel haber: Sıcaklıklar artıyor

O ilimizde ilginç olay: Bu odada kalan milyoner oluyor

O ilimizde ilginç olay: Bu odada kalan milyoner oluyor

'Dünya bu yarışı kazanmak zorunda'

'Dünya bu yarışı kazanmak zorunda'

Öz kızını katleden eşinden boşanamıyor

Öz kızını katleden eşinden boşanamıyor
 

POPÜLER HABERLER

MSB´den anlamlı paylaşım: Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için!

MSB´den anlamlı paylaşım: Tek tek sorulacak bu hesaplar Aziz Şehitlerimiz için!

Podyumda giyilmiş en garip kıyafetler

Podyumda giyilmiş en garip kıyafetler

Kuruyemişler arasında en sağlıklısı! Kalbi koruyor, zayıflatıyor

Kuruyemişler arasında en sağlıklısı! Kalbi koruyor, zayıflatıyor

Pakistan'dan Barış Pınarı desteği

Pakistan'dan Barış Pınarı desteği

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA