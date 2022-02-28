İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Şubat 2022 Pazartesi / 28 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD BM Daimi Temsilcisi Greenfield: BMGK, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutma konusunda kritik bir adım attı
Dünya

ABD BM Daimi Temsilcisi Greenfield: BMGK, Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutma konusunda kritik bir adım attı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK'nın Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutma konusunda kritik bir adım attığını belirterek, 'Güvenlik Konseyi bu hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı. On yıllardır ilk kez Genel Kurul'da Acil Durum Özel Oturumu çağrısında bulundu' dedi.

İHA28 Şubat 2022 Pazartesi 07:02 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 07:02
ABONE OL

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) harekete geçti. BMGK temsilcileri, Ukrayna'daki insani krizi görüşmek üzere düzenlene toplantıda bir araya geldi. Toplantı sırasında ABD Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BMGK üyelerinin Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutması gerektiğine dikkat çekti. Thomas-Greenfield, "Meslektaşlarım, Cuma gecesi Rusya'nın vetosunun Rusya'yı egemen bir devleti işgal etmekten sorumlu tutmaktan bizi alıkoyamayacağını beyan etmek için bu odanın dışında bir araya geldik. Rusya Cuma günkü kararı veto etti. Ama daha önce de söylediğim gibi Rusya bizim sesimizi veto edemez. Rusya, Ukrayna halkını veto edemez. Ve Rusya BM Sözleşmesi'ni veto edemez. Rusya hesap verebilirliği veto edemez ve etmeyecek" ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK KONSEYİ BU HESAP VEREBİLİRLİK YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI"

Konuşmasında, BMGK'nın Rusya'yı Ukrayna'yı işgal etmekten sorumlu tutma konusunda kritik bir adım attığının da altını çizen Thomas-Greenfield, "Şimdi, Güvenlik Konseyi bu hesap verebilirlik yolunda önemli bir adım attı. On yıllardır ilk kez Genel Kurul'da Acil Durum Özel Oturumu çağrısında bulundu. Bu kararı destekleyen Konsey üyeleri, bunun sıradan bir an olmadığını kabul ediyor. Uluslararası sistemimize yönelik bu tehdidi karşılamak için olağanüstü adımlar atmalı ve Ukrayna'ya ve halkına yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" dedi.

"PUTİN, RUSYA'NIN NÜKLEER KUVVETLERİNİ YÜKSEK ALARMA GEÇİRDİ"

Thomas-Greenfield, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "nükleer silahları olmayan bir ülkeyi işgal etmesine ve Ukrayna'da savaşmayacak bir savunma ittifakı olan NATO'nun tehdidi altında olmamasına rağmen" Pazar sabahı Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yüksek alarma geçirdiğini vurguladı. Thomas-Greenfield, "Daha bu sabah, Başkan Putin, nükleer silahları olmayan bir ülkeyi işgal etmesine ve Ukrayna'da savaşmayacak bir savunma ittifakı olan NATO'nun tehdidi altında olmamasına rağmen, Rusya'nın nükleer kuvvetlerini yüksek alarma geçirdi. Bu, hepimizi tehdit eden bir başka gerginliği tırmandırıcı ve gereksiz adımdır. Rusya'yı nükleer silahlarla ilgili tehlikeli söylemini yumuşatmaya çağırıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.