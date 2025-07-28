ABD, BM'deki Filistin ve iki devletli çözüm konferansına tepki gösterdi

BM'de düzenlenen konferansa katılmayan ABD yönetimi, bir açıklama yaparak konferansın verimsiz ve zamansız olduğunu ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, yazılı açıklamasında, "Bu hafta BM, New York'ta iki devletli çözüm konusunda verimsiz ve zamansız bir konferansa ev sahipliği yapacak. Barışı teşvik etmekten uzak olan bu konferans, savaşı uzatacak, Hamas'ı cesaretlendirecek ve barışı sağlamak için yürütülen gerçekçi çabaları baltalayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu konferansa zaten katılmadığını belirten Bruce, "Bizim odak noktamız ciddi diplomasidir; önemi varmış gibi sahnelenen konferanslar değil." yorumunu yaparak çok sayıda ülkenin katıldığı BM toplantısını eleştirdi.

Bruce ayrıca, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararının "Hamas'ı memnun ettiğini" savunarak, bu kararı da kabul etmediklerini vurguladı.

Fransa ile Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği ve 3 gün sürecek BM Filistin Konferansı'na Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz katılıyor.

Yılmaz, BM'deki Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans çerçevesinde İrlanda'yla birlikte düzenlenen "İki Devletli Çözümün Muhafazası" başlıklı Çalışma Grubu'na eş başkanlık ederken, "Filistin devletinin önündeki en büyük engel devam eden işgaldir." açıklamasını yapmıştı.