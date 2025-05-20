ABD, F-15 savaş uçaklarından oluşan bir filoyu hava üssünü korumak üzere Hint Okyanusu'na gönderdi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Hint Okyanusu'ndaki stratejik bombardıman üssü Diego Garcia, bölgede artan gerilimler ve olası savaş riskleri nedeniyle hedef alınabilir.

Bu risk faktörü üzerine kritik bir karar alan ABD Savunma Bakanlığı, bölgeye F-15 savaş uçaklarından oluşan bir filoyu görevlendirdi.

F-15 savaş uçakları, ABD'nin Hint Okyanusu'nda yer alan stratejik bombardıman hava üssü Diego Garcia'nın savunmasını üstlenecek.

ABD'NİN ASKERİ VARLIĞI ARTIYOR MU?

Orta Doğu'da artan gerilimler ve misilleme tehditleri nedeniyle askerlerinin büyük bir bölümünü geri çeken ABD, birliklerini diğer stratejik önemdeki askeri üslerine nakletti.

Orta Doğu'da soykırımcı İsrail'in güvenliğini garanti altına almak isteyen ABD, Yemen'deki Husilerin, Lübnan'daki Hizbullah'ın ve İran'ın İsrail'e yönelik tehditleri üzerine harekete geçerek savaş uçaklarını ve uçak gemilerini Orta Doğu'ya yakın bölgelere konuşlandırdı.

ABD'nin bu adımı, bölgedeki askeri varlığını güçlendirme ve olası tehditlere karşı caydırıcılık sağlama stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.