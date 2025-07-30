İSTANBUL 29°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2025 Çarşamba / 5 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5869
  • EURO
    46,4064
  • ALTIN
    4272.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltti
Dünya

ABD, Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltti

Washington tarafından ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için tehdit olarak tanımlanan Brezilya'ya yönelik gümrük tarifesinin yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltildiği ifade edildi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 22:52 - Güncelleme:
ABD, Brezilya'ya uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltti
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Brezilya'ya uygulanan gümrük tarifeleriyle ilgili bir başkanlık kararnamesine imza attığı duyuruldu.

Trump'ın imzaladığı kararnameye göre ABD, bu ülkeye uyguladığı gümrük tarife oranını yüzde 10'dan yüzde 50'ye yükseltti.

Söz konusu kararın alınmasına, Brezilya'nın, "ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisi için olağan dışı ve olağanüstü bir tehdit oluşturan son dönemdeki politikaları" gerekçe gösterilen açıklamada, ayrıca Brezilya'daki ağır insan hakları ihlallerinin de bu kararın alınmasına rol oynadığı ifade edildi.

TRUMP 1 AĞUSTOS'U İŞARET ETMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, temmuz ayının başlarında, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya gönderdiği mektupta, 1 Ağustos'tan itibaren Brezilya'ya yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Trump, mektubunda, Brezilya'nın sağcı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya karşı açılan davayı sonlandırmaması halinde bu yüksek gümrük vergisini uygulayacağını belirtmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.