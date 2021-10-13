star.com.tr 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:21 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 11:30

ABD'de özel güvenlik görevlisi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinden sonra savaş alanına dönen ABD'de, bir polis kontrolü sırasında ortaya çıkan yeni görüntüler, ülkede gündem oldu.



Ohio eyaletinin Dayton kentinde uyuşturucu kontrolü için çevirme yapan polis, belden aşağısı tutmayan siyahi bir adamı arabadan indirmek istedi. Polis, tartıştığı adamı saçından tutarak arabadan aşağı attı.

Clifford Owensby isimli şahsın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada, duraktan alınan görüntüler geçen hafta yetkililer tarafından yayınlandı. ABD'de polis şiddetinin son örneği olan görüntüler, kamuoyunda öfkeye neden oldu.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan polis kamerasıyla çekilmiş yaklaşık 12 dakikalık videoda, Owensby arabasıyla noktaya yanaşıyor. Polis K-9 biriminin daha rahat koku alması için Owensby'nin araçtan inmesini istiyor.

Polis, Owensby'nin geçmişte ağır suçlardan hüküm giydiğini ve iddiaya göre "uyuşturucuyla ilişkili olduğundan şüphelenilen bir evden" çıkarken görüldüğünü söylüyor.

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