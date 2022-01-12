ABD bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

AA 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:35 - Güncelleme: 12 Ocak 2022 Çarşamba 14:36

EIA'nın "Ocak 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 74,95 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam aralık ayı raporunda 70,05 dolardı.

Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 71,32 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı aralık ayında 66,42 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise Brent türü ham petrolün fiyatının 67,60 dolara, WTI türü ham petrolün ise 63,50 dolara gerilemesi bekleniyor.

Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılmasının küresel petrol piyasalarındaki belirsizliği artırdığına işaret edilen raporda, söz konusu belirsizliğin küresel ekonomik aktiviteyi ve petrol tüketimini bu yıl nasıl etkileyeceğinin hala bilinmediği belirtildi.

Omicron varyantının ortaya çıktığı günden beri talep üzerinde baskı oluşturarak petrol fiyatlarına olumsuz yansıdığının altı çizilen raporda, bunun gelecek aylarda da devam edebileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Raporda, küresel petrol üretiminin hem bu yıl hem de gelecek yıl tüketimi geride bırakacağı, küresel petrol stoklarının da buna paralel olarak artacağı tahmin edildi.

Küresel petrol stoklarının bu yıl günde ortalama 500 bin varil, gelecek yıl ise günde 600 bin varil artacağı kaydedilen raporda, bu stok artışlarının genel olarak ham petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı ifade edildi.

Rapora göre, küresel petrol tüketiminin bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık 3,6 milyon varil artışla günlük ortalama 100 milyon 500 bin varil, 2023'te ise 102 milyon 300 bin varil olması bekleniyor.

OPEC'in günlük ham petrol üretiminin geçen yıl bir önceki yıla göre 700 bin varil arttığına işaret edilen raporda, bu rakamın 2,5 milyon varil yükselerek bu yıl yaklaşık 28,8 milyon varile, 2023'te ise 28,9 milyon varile ulaşacağı tahmin ediliyor.

- ABD'nin ham petrol üretiminde rekor yükseliş beklentisi

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 160 bin varil olarak gerçekleşti.

Üretimin 2023'te ise 12 milyon 240 bin varil seviyesinde gerçekleşerek en yüksek yılık artışa ulaşması öngörülüyor.