ABD Büyükelçiliği personeline İsrail uyarısı

ABD Büyükelçiliğinin yazılı açıklamasına göre, karar bölgesel gerginliklerin tırmanması nedeniyle alındı.



Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar elçilikte çalışan görevliler ve ailelerine, Tel Aviv, Kudüs ve Birüssebi kentlerinin dışına çıkmamaları uyarısı yapıldı.



İsrail'deki ABD vatandaşlarından da kişisel güvenlikleri konusunda dikkatli olmaları istenirken, "karmaşık ve değişken" bir güvenlik ortamının yaşandığına dikkat çekildi.



ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, bölge tehlikeli bir yer haline dönüşebileceği için yönetiminin, Orta Doğu'daki bazı bölgelerden görevlilerini çekme kararı aldığını söylemişti.



ABD'DEN 'IRAK'A GİTMEYİN' UYARISI!

ABD, Orta Doğu'daki personelinin bazılarının ülkelerinden ayrılmasına karar vermesinin ardından vatandaşlarına Irak'a 'hiçbir nedenle' seyahat etmemeleri konusunda uyarı yaptı.

Açıklamada, Irak'a seyahat önerisi, "Seyahat etmeyin" anlamına gelen 4'ncü seviyeye çekilerek kırmızı uyarı verildi.

Karara gerekçe olarak "terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışmalar, sivil kargaşa ve ABD hükümetinin Irak'taki vatandaşlarına gerekli acil hizmetleri ancak sınırlı ölçüde sunabilmesi" gösterilen açıklamada, "Irak'a hiçbir nedenle seyahat etmeyin." uyarısına yer verildi.

ABD'den "Irak'a gitmeyin" uyarısı!