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Dünya

ABD Büyükelçiliğinden Bingazi'ye ziyaret iddialarına yalanlama

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği, Suudi Arabistan kanalında ortaya atılan 'ABD'li bir heyetin Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'in kalesi Bingazi'yi ziyaret ettiği' iddialarını yalanladı.

AA25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:38 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 17:38
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Büyükelçiliğin Twitter sayfasından yapılan kısa açıklamada, Suudi Arabistan merkezli Al Hadath‏ kanalının, ABD'li bir heyetin Bingazi'yi ziyaret ettiği iddialarının doğru olmadığı belirtilerek, "Bingazi'ye giden bir heyet yok." ifadesi kullanıldı.

Al Hadath‏ kanalında dün akşam ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırılan haberde, ABD'li bir heyetin Libya'daki krize çözüm arayışları çerçevesinde Bingazi'ye gittiği öne sürülmüştü.

Hafter milisleri, başkent Trablus'u ele geçirebilmek için 4 Nisan 2019'da operasyon başlatmıştı. Saldırılarda pek çok yerleşim alanı hedef alınmış ve çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

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