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Dünya

ABD büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA7 Mart 2024 Perşembe 14:33 - Güncelleme:
ABD büyükelçisi, Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Tracy'nin Bakanlığa çağrıldığı belirtilerek, Amerikan Uluslararası Eğitim Konseyleri, Kültürel Perspektifler, Uluslararası Eğitim Enstitüsü isimli 3 ABD sivil toplum kuruluşunun istenmeyen kuruluş olarak tanınmasıyla ilgili bilgi iletildiği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'da faaliyet gösteren bu kuruluşların, "Büyükelçiliğin desteğiyle eğitim ve kültürel alışveriş adı altında Rus karşıtı program ve projelerin uygulanmasına yönelik nüfuz ajanlarını işe almayı amaçladığı" öne sürüldü.

Büyükelçiliğe bu kuruluşlara her türlü desteğin sonlandırılmasına yönelik nota verildiği kaydedilen açıklamada, "Seçimler ve özel askeri operasyon bağlamında yıkıcı eylemler ve dezenformasyonun yayılması da dahil olmak üzere, Rusya Federasyonu'nun iç işlerine müdahale girişimlerine karışan ABD Büyükelçiliği çalışanlarının istenmeyen kişi olarak sınır dışı edilmesine kadar varabilecek yaptırımlar söz konusu olacaktır." ifadelerine yer verildi.

  • Lynne Tracy
  • Moskova Büyükelçisi
  • Rusya Dışişleri

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