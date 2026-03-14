ABD çekildi, Suriye ordusu kontrolü sağladı

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin askeri çekilme süreci yeni bir aşamaya geçti. Haseke bölgesindeki Rümeylan konuşlanma noktası, Amerikan güçlerinin ayrılmasının hemen ardından Suriye ordusunun eline geçti. Bu gelişme, ABD'nin Suriye'deki askeri ayak izini daraltma stratejisinin somut bir yansıması olarak öne çıktı.

SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞI RÜMEYLAN'IN TESLİM ALINDIĞINI DUYURDU

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresi tarafından ülkenin resmi haber ajansı SANA'ya yapılan açıklamada, ABD ordusunun Rümeylan konuşlanma noktasından çekildiği belirtildi.

ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Suriye ordusunun Rümeylan konuşlanma noktasını teslim aldığı ifade edildi.

ŞEDDADİ HAVA ÜSSÜ'NÜN ARDINDAN RÜMEYLAN DA SURİYE ORDUSUNA GEÇTİ

Suriye ordusu, 15 Şubat 2025'te de Haseke'nin Şeddadi kırsalında bulunan Şeddadi Hava Üssü'nü, ABD ordusuyla yapılan koordinasyon sonucunda teslim almıştı.

Buna ek olarak ABD güçleri Suriye'deki son askeri üssü olan Haseke kırsalındaki Kasrak'tan geçen ay çekilmeye başlamıştı.

ABD ordusu, hali hazırda Haseke'de Harab Cir ve Life Stone'da konuşlanma noktalarında varlığını sürdürüyor.