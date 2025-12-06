İSTANBUL 20°C / 12°C
Dünya

ABD cephesinden Netanyahu'ya soğuk duş: Yerinde olsam Türkiye'ye engel olmazdım!

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, ABD'nin Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde kurulacak olan uluslararası barış gücünün bir parçası olmasını istediğini belirterek, 'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim' dedi.

IHA6 Aralık 2025 Cumartesi 07:54 - Güncelleme:
ABD cephesinden Netanyahu'ya soğuk duş: Yerinde olsam Türkiye'ye engel olmazdım!
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de katıldığı bir konferansta, Gazze Şeridi'nde oluşturulması beklenen uluslararası barış gücüne Türkiye'nin katılımına ilişkin açıklama yaptı.

Barrack, ABD'nin Türkiye'nin söz konusu barış gücünün bir parçası olması istediğini belirtti. Ancak İsrail'in bu fikre karşı çıkabileceğini de vurgulayan Barrack, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya şahsi danışmanlık yapıyor olsaydım, Türkiye'nin katılımına engel olmamanın kendisinin yapabileceği en iyi şeylerden biri olacağını söylerdim" dedi.

