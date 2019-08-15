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ABD: Çin, ABD'nin tarifeleri ertelemesine henüz karşılık vermedi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD'nin Çin'den ithalatın bir bölümüne 1 Eylül'de uygulamayı planladığı yüzde 10 gümrük tarifesini Aralık ayı ortasına ertelemesine Çin'in henüz bir karşılık vermediğine dikkat çekti.

  • DHA
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CNBC televizyonunun sorularını yanıtlayan Ross, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin geldiği nokta konusunda bir değerlendirmede bulunmak için "çok erken" olduğunu da vurguladı.
 
ABD Ticaret Bakanı ayrıca, ABD ile Çin arasında telefon görüşmeleri yapılmaya devam edildiğini, ancak yüz yüze ticaret müzakerelerinin yeni  turu için henüç bir tarih belirlenmediğini de ifade etti.
 
Söyleşide, ABD ile Çin arasında yapılması planlanan yüz yüze görüşmeler konusuna da değinen Ross, bu konuda henüz bir tarih belirlenmediğinin altını çizdi.
 
Ross, Çin mallarına uygulanacak tarifelerin ABD'li tüketicilerini desteklemek için yapıldığını, Çin'den bir "karşılık bekleme taktiği" olmadığını vurguladı.

Feci kaza saniye saniye kamerada

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