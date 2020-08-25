ABD-Çin Faz 1 anlaşması neleri içeriyor?

25 Ağustos 2020 Salı 12:15 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 12:39

Çin, ticaret anlaşmasının birinci fazı uyarınca, önümüzdeki iki yıl içerisinde anlaşma dahilinde en az 200 milyar dolar değerinde Amerikan mal ve hizmeti almayı kabul ediyor.

ABD verilerine göre, Çin 2017’de ticaret savaşı başlamadan önce ABD’den 130 milyar dolar değerinde mal ve 56 milyar dolar değerinde hizmet almıştı.

ÇİN FAZLADAN 77 MİLYAR DOLAR İMALAT ÜRÜNÜ ALACAK

Çin, 2017 yılındaki seviyelere ek oalrak 77 milyar dolar değerinde imalat ürününü iki yıl içerisinde almayı da kabul etti. Bu da 2020 yılı için fazladan 32.9 milyar dolar ve 2021 yılı içinse fazladan 44.8 milyar dolara tekabül ediyor.

Çin, 2017 seviyelerine ek olarak ABD’den iki yıl içerisinde 37.6 milyar dolar değerinde ek hizmet ürünü almayı da kabul etti. Böylece 2020 yılı için fazladan 12.8 milyar dolar ve 2021 yılı içinse fazladan 25.1 dolarlık hizmet ürünü satın alacak.

Ayrıca bir “tavsiye” maddesi olarak, Çin’in ABD’den ithal edeceği tarım ürünlerinin iki yıl içerisinde 32 milyar dolar artması öneriliyor.

ABD GÜMRÜK VERGİLERİNİ %7.5 DÜŞÜRECEK

Gümrük vergileri konusunda, ABD 2019 Eylül ayında koyduğu gümrük vergilerini, 120 milyar dolarlık bir Çin ürünleri listesi için %7.5 düşürecek.

Reuters'un haberine göre, ABD’nin 250 milyar dolar değerindeki Çin ürününe koyduğu %25 oranındaki gümrük vergisi ise ilk aşamada değişmeyecek. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in açıklamasına göre bu faz 2 sürecinde yeniden pazarlık edilebilir.

Anlaşma aynı zamanda, markalar ve kullanım haklarının artırılarak korsan ve taklit ürünlerle mücadele için daha kuvvetli bir Çin patent yasasını öngörüyor.

Anlaşmanın kur dengesi hakkındaki kısmı ise Çin’in rekabetçi kur devalüasyonu gerçekleştirmemesini ve ticaret avantajı sağlamak için kuru düşük seviyelerde tutmamasını öngörüyor. Çin bu anlaşmayla birlikte düzenli olarak ilgili verileri yayınlamayı da kabul ediyor.

ABD’li yetkililerin açıklamalarına göre, anlaşma aynı zamanda ABD’li şirketlerin Çin’in finansal hizmetler piyasasına daha kolay erişimini de barındırıyor. Anlaşmadaki bu madde, uzun zamandır ABD’nin yakındığı yatırım bariyerlerine ve yabancı varlık sınırlamalarına bir çözüm getirmeyi amaçlıyor.