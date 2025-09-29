İSTANBUL 18°C / 13°C
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Pentagon'dan füze talimatı

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Çin ile yaşanabilecek olası çatışmaya hazırlık kapsamında ülkedeki savunma sanayi şirketlerinden füze üretimlerini hızla artırmalarını istediği ileri sürüldü.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 17:22 - Güncelleme:
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, en fazla talep gören kritik silahların üretimini hızlandırmaya yönelik çabalar, Pentagon ile ABD'li füze üreticilerinin üst düzey yetkilileri arasında düzenlenen bir dizi toplantıda ele alındı.

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Stephen Feinberg, Mühimmat Hızlandırma Konseyi (Munitions Acceleration Council) girişiminde aktif bir rol üstlenerek bazı şirket yöneticileriyle konuya ilişkin haftalık görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, Pentagon'un Çin ile olası bir çatışma halinde yetersiz kalabilecek silah stoklarından duyduğu endişe nedeniyle füze tedarikçilerinden üretim oranlarını hızla iki ila dört katına çıkarmasını istediği öne sürüldü.

Söz konusu Konsey, Pentagon'un Çin ile olası bir çatışma durumunda hazır bulundurmayı hedeflediği 12 kritik silaha odaklanıyor.

Bu kapsamda öne çıkan sistemler arasında Patriot hava savunma füzeleri, uzun menzilli gemi-savar füzeleri, Standard Missile-6 (SM-6), hassas vuruş füzeleri ve müşterek hava-yüzey standoff füzeleri yer alıyor.

Lockheed Martin ve Raytheon gibi savunma sanayi şirketleri olası talep artışına hazırlık amacıyla fabrika kapasitelerini genişletip yedek parça stoklarını artırırken, bazı tedarikçiler hükümetin henüz finanse etmediği siparişlere yatırım yapmaktan kaçınıyor.

Özellikle Patriot sistemi, Lockheed Martin'in artan küresel talebe yanıt vermekte zorlanması nedeniyle öncelikli konumda bulunuyor.

