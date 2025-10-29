İSTANBUL 19°C / 9°C
  ABD-Çin hattında kritik temas! Trump ve Şi Busan'da görüşecek
Dünya

ABD-Çin hattında kritik temas! Trump ve Şi Busan'da görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, yarın Güney Kore'nin Busan şehrinde yüz yüze görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

AA29 Ekim 2025 Çarşamba 14:36
ABD-Çin hattında kritik temas! Trump ve Şi Busan'da görüşecek
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında görüşmeyi duyurdu.

Devlet Başkanı diplomasisinin Çin-ABD ilişkilerinde vazgeçilmez bir stratejik rehberlik rolü olduğunu vurgulayan Sözcü Guo, iki ülke liderlerinin, görüşmede, ikili ilişkiler ve ortak ilgi konusu alanlarda görüş alışverişinde bulunacağını, stratejik ve uzun vadeli sorunların yanı sıra ortak kaygı konusu büyük meseleleri derinlemesine ele alacağını belirtti.

İKİLİ İLİŞKİLERİN İSTİKRARLI GELİŞİMİ

Guo, "İkili ilişkilerin istikrarlı gelişimine yeni bir doğrultu ve itki katacak bu görüşmeden olumlu sonuçlar çıkması için ABD tarafıyla ortak çaba göstermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan 24 Ekim'de yapılan açıklamada, Başkan Trump'ın Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere ziyaret edeceği Güney Kore'de 30 Ekim Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi ile ikili bir görüşme yapacağı aktarılmıştı.

TRUMP VE Şİ BUSAN'DA GÖRÜŞECEK

Çin tarafının bugün yaptığı açıklamayla görüşme doğrulanmış oldu.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.

Trump ve Şi'nin buluşması, anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağına bağlı olarak iki ülke ilişkilerinin seyri bakımından kritik önem taşıyor.

