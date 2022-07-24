İSTANBUL 31°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2022 Pazar / 25 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7288
  • EURO
    18,1512
  • ALTIN
    984.986
  • BIST100
    2516.56
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD: Çin, Pasifik'te son 5 yılda tehlikeli ve saldırgan hale geldi
Dünya

ABD: Çin, Pasifik'te son 5 yılda tehlikeli ve saldırgan hale geldi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin ordusunun 'son 5 yılda önemli derecede daha saldırgan ve tehlikeli' olduğunu belirtti.

AA24 Temmuz 2022 Pazar 13:00 - Güncelleme:
ABONE OL

Asya ziyareti kapsamında, Endonezya'nın başkenti Cakarta için yola çıkan Milley, kendisine eşlik eden gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Milley, Çin hava ve deniz araçlarının son 5 yılda Pasifik bölgesinde ABD'nin yanı sıra Japonya, Kanada, Avustralya, Filipinler ve Vietnam'a yönelik engellemelerinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Tehlikeli etkileşim sayısının da benzer ölçülerde arttığına dikkati çeken Milley, Çin ordusunun, bu belirli bölgede havada ve denizdeki mesajının, gözle görülür derecede ve önemli ölçüde daha da tehlikeli ve saldırgan hale geldiğini dile getirdi.

Milley, Çin'in bölge genelinde etkisini genişletmeye çalıştığını ve bunun, ABD'nin bölgedeki ortakları ile müttefiklerinin çok da lehine olmayan sonuçları olabileceğine işaret etti.

Endonezya gibi Pasifik bölgesindeki ülkelerin, ABD ordusunun bölgeyle ilgilenmesini istediğini savunan Milley'nin Endonezyalı mevkidaşı Andika Perkasa ile bir araya gelmesi bekleniyor.

  • Orgeneral Mark Milley

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.