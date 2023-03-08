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Dünya

ABD, Çin'den gelen yolculara Kovid-19 testi şartını kaldırmayı planlıyor

ABD'de Başkan Joe Biden yönetiminin, Çin'den seyahat eden yolculara yönelik Kovid-19 testi şartını kaldırmayı planladığı belirtildi.

AA8 Mart 2023 Çarşamba 23:03 - Güncelleme:
ABD, Çin'den gelen yolculara Kovid-19 testi şartını kaldırmayı planlıyor
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ABD medyasına yansıyan haberlerde, Çin'de vaka sayısı, hastaneye kaldırılma ve ölüm oranlarının düşmeye başlamasının, bu kararda etkili olduğu vurgulandı.

İsmi açıklanmayan, konudan bilgisi olan kaynaklara göre, Biden yönetimi, Çin'den seyahat edenlere karşı Kovid-19 testi uygulamasını bu hafta sonuna kadar kaldırabilir.

Çin'de "Sıfır Kovid-19" stratejisinin rahatlatılmasıyla aralık başında vaka ve hastaneye yatırılma oranlarında ciddi artış görüldüğü haberlere yansımıştı.

Biden yönetimi, buna karşılık 28 Aralık 2022'de, Çin, Hong Kong ve Macau'dan ABD'ye seyahat eden 2 yaş üstü bütün yolculara uçağa binmeden 48 saat içinde Kovid-19 testi yaptırma zorunluluğu getirmişti.

ABD sağlık yetkilileri, ayrıca Çin'in salgınla ilgili açıkladığı verilen yeterince şeffaf olmayabileceği endişesini de paylaşmıştı.

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