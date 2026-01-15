ABD, Çin'e gönderilen Nvidia H200 çiplerine %25 tarife koydu

Trump yönetiminin yarı iletkenler üzerinde tarife uygulanacağına dair uzun süredir devam eden söylentilerin ardından, Çarşamba günü somut bir adım atılmış bulunuyor. Başkan Donald Trump, ABD sınırları dışında üretilen ve daha sonra diğer ülkelerdeki alıcılara ihraç edilmeden önce Amerika'dan geçen ileri teknoloji yapay zeka yarı iletkenlerine yönelik %25 oranında bir tarife içeren resmi bir bildiri imzalamıştır. Bu tarife, özellikle Çin'e sevk edilecek Nvidia'nın H200 gelişmiş AI çipleri başta olmak üzere belirli yarı iletken ürünlerini kapsamaktadır.

Ticaret bakanlığının yeşil ışığı ve Nvidia'nın tepkisi

Bu tarife kararı, ABD Ticaret Bakanlığı'nın Aralık ayında Nvidia'ya verdiği önemli izin kararının bir uzantısı niteliğindedir. Bakanlık, Nvidia'nın H200 gelişmiş AI çiplerini Çin'deki onaylanmış ticari müşterilere göndermeye başlamasına izin vermiş, aynı zamanda AMD'nin MI325X dahil olmak üzere diğer üreticilerin çiplerini de bu kapsamda değerlendirmiştir. Tarife uygulanmasına rağmen, Nvidia şirketi bu hamleyi olumlu karşılamış ve kamuoyuna yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın Amerika'nın çip endüstrisinin yüksek ücretli işler ve üretim kapasitesi açısından rekabet etmesine olanak tanıyan bu kararını desteklediğini belirtmiştir. Nvidia sözcüsü, H200 çiplerinin ticaret bakanlığı tarafından incelenmiş ve onaylanmış müşterilere sunulmasının, Amerika için dengeli ve düşünceli bir yaklaşım olduğunu vurgulamıştır.

Çin'deki talep ve üretim artışı

Nvidia'nın H200 yarı iletkenlerine yönelik talep oldukça yoğun durumdadır. Özellikle Çin'li şirketlerden gelen erken sipariş yoğunluğu nedeniyle, Nvidia bu çiplerin üretim kapasitesini artırmayı düşündüğü bildirilmektedir. Ancak talep tek başına belirleyici faktör değildir. Çin hükümetinin bu tür ithalatları nasıl düzenleyeceğine ilişkin kararları da önemli bir rol oynamaktadır. Çin, kendi yerli yarı iletken endüstrisini güçlendirmek istediği kadar, aynı zamanda yerli teknolojisinin uluslararası rakiplere yetişmesini beklerken geri kalmak da istememektedir. Bu ikilemli durum, Çin'in çip ithalatına yönelik politikasını şekillendirmektedir.

Çin'in yeni ithalat stratejisi

Nikkei Asia'nın haberine göre, Çin merkezi hükümeti, Çinli şirketlerin yurt dışından kaç yarı iletken satın alabileceğine dair kurallar ve yönergeler hazırlamak için aktif olarak çalışmaktadır. Bu çalışmalar, Nvidia'nın çiplerinden belirli miktarlarda satın alınmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır ve ülkenin çip ithalatına yönelik mevcut olumsuz tutumundan bir geri dönüş anlamına gelmektedir. Böylece Çin, kendi endüstrisini korurken aynı zamanda küresel AI yarışında geri kalmamak için gerekli teknolojilere erişim sağlamaya çalışmaktadır.

ABD'nin tedarik zinciri bağımlılığı

Trump yönetiminin bu tarife kararı, aynı zamanda ABD'nin yarı iletken tedarik zincirindeki güvenlik endişelerini de yansıtmaktadır. Resmi bildiriye göre, Amerika Birleşik Devletleri şu anda ihtiyaç duyduğu çiplerin yalnızca yaklaşık %10'unu tamamen kendi içinde üretmektedir. Bu durum, ülkeyi yabancı tedarik zincirlerine büyük ölçüde bağımlı hale getirmektedir. Bu bağımlılık, hem ekonomik hem de ulusal güvenlik açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. Tarife kararı, bu riskleri azaltmak ve ABD'nin yarı iletken üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla alınmış bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Çarşamba günkü yürütme emri, ABD'ye ithal edilen ve ardından ülke içinde araştırma, savunma veya ticari amaçlarla kullanılan çiplere uygulanmamaktadır. Bu istisna, ABD'nin iç pazar ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli çiplerin ithalatını sınırlamadan, aynı zamanda dış pazarlara ihraç edilen çiplere tarife uygulamasını mümkün kılmaktadır. Böylece Trump yönetimi, ulusal güvenlik ve ekonomik çıkarlar arasında bir denge kurmaya çalışmaktadır.