İki ülke arasında yeni kriz! ABD: Çin'e karşılık vereceğiz

AA 25 Şubat 2020 Salı07:35 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 07:47

Ullyot, yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin WSJ muhabirlerine ilişkin attığı adıma tepki göstererek, "ABD olarak, Pekin'in 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmesini kınıyor ve bu korkunç olaya çeşitli karşılıklar vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne gibi karşılıklar verileceği konusunda detay vermekten kaçınan Ullyot, Bloomberg News'de yer alan ve ABD'nin de Çinli gazetecileri sınır dışı edeceği yönündeki iddiaları ise cevapsız bıraktı.

Çin hükümeti geçen hafta başkent Pekin'de bulunan 3 WSJ muhabirinin basın kartlarını iptal etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise karara sert tepki göstermişti.

Bununla beraber, ABD Dışişleri Bakanlığı, aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul edip bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını duyurmuştu.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşullar altında faaliyet yürütecek ve herhangi bir yerde ofis açmak için ABD hükümetinden onay almaları gerekecek.

