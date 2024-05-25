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Dünya

ABD, Çin'in askeri tatbikatlarından endişe duyduğunu bildirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

AA25 Mayıs 2024 Cumartesi 19:15 - Güncelleme:
ABD, Çin'in askeri tatbikatlarından endişe duyduğunu bildirdi
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mathew Miller, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Çin'in faaliyetlerini yakından izlediğini belirten Miller, müteffiklerle "ortak endişeler" konusunda yakın koordinasyon içinde olduklarını ifade etti.

Miller, "Güçlü bir şekilde Pekin'e itidalli davranması çağrısında bulunuyoruz." mesajını vererek, "rutin demokratik bir geçişi" askeri kışkırtmalar için bahane olarak göstermenin gerginliği artıracağı uyarısında bulundu.

ABD'nin "Tek Çin Politikası"na bağlılığını koruduğunun altını çizen Miller, Çin'in Tayvan ve Tayvan Boğazı çevresinde düzenlediği ortak askeri tatbikatlarından derin endişe duyduğunu vurguladı.

ÇİN, ADA'YI ABLUKAYA ALAN ASKERİ TATBİKAT YAPTI

Tayvan Savunma Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, son 24 saatte 62 askeri hava aracının Ada çevresinde uçtuğu belirtilmişti.

Uçuşlar ve gemi devriyeleri, Çin'in 23 ve 24 Mayıs'ta Ada çevresinde düzenlediği askeri tatbikatın parçasını oluşturuyor.

Pekin yönetimi, Tayvan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlamasından 3 gün sonra Ada çevresinde askeri tatbikata başladığını duyurmuştu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığı, "Müşterek Kılıç-2024A" adı verilen 2 gün sürecek tatbikatın, Tayvan Boğazı, Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri ile ana kara yakınındaki Kinmen, Matsu, Vuçiü ve Dongyin adaları çevresinde yürütüleceğini bildirmişti.

Çin ordusunun kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı tatbikatın, "bağımsızlığa yönelik eylemleri cezalandırma" ve "dış güçlerin müdahalesine karşı uyarı" amaçlı olduğu vurgulanmıştı.

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