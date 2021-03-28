İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2021 Pazar / 15 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,0815
  • EURO
    9,569
  • ALTIN
    450.126
  • BIST100
    1382.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Çin'in iki Amerikan vatandaşına ''misilleme'' yaptırım kararını kınadı
Dünya

ABD, Çin'in iki Amerikan vatandaşına ''misilleme'' yaptırım kararını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine baskısı yüzünden uygulanan yaptırımlara karşı, misilleme olarak iki ABD vatandaşına yaptırım kararı almasını kınadı.

AA28 Mart 2021 Pazar 07:00 - Güncelleme: 28 Mart 2021 Pazar 07:01
ABONE OL

Blinken yazılı bir açıklama yaparak, Çin'in insan hakları ve temel özgürlükleri savunanları sindirme ve susturma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Çin'in bu yöndeki girişimlerinin Sincan'da devam eden soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlara yönelik uluslararası incelemeleri daha da artıracağına dikkati çeken Blinken, ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'ndan iki yetkiliye misilleme olarak yaptırım uygulanması kararını kınadı.

ABD'nin Kanada, İngiltere, Avrupa Birliği ve diğer ortak ve müttefikleri ile Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerine son vermesi çağrısı yaptığını ifade eden Blinken, Çin'e keyfi gözaltına aldığı etnik ve azınlık grupları serbest bırakması çağrısında da bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.