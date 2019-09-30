'ABD Çinli şirketlerin borsada işlem görmesini engellemeyecek'

Bloomberg TV´de yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü Monica Crowley, yönetimin şu anda Çinli şirketlerin ABD hisse senedi piyasalarında listelenmesinin önüne geçmeyi "düşünmediğini" söyledi.

Crowley´nin açıklamaları, Cuma günü medyada yer alan ve ABD yönetiminin iki ülke arasında devam eden ticari gerilimler kapsamında Çin´e daha fazla yaptırım uygulamayı değerlendirdiği haberleri sonra geldi. Çinli şirketlerin ABD piyasalarında listelenmesinin engellenmesinin yanında söz konusu yaptırımlar arasında ABD´li yatırımcıların Çin´e yönelik yatırım portföylerinin kısıtlanması da yer alıyordu.