'ABD Çinli şirketlerin borsada işlem görmesini engellemeyecek'
ABD yönetimi, Çinli şirketlerin ABD piyasalarında işlem görmek üzere borsalara kote edilmelerini engellemeyi değerlendirmiyor.
- DHA
Bloomberg TV´de yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanlığı Sözcüsü Monica Crowley, yönetimin şu anda Çinli şirketlerin ABD hisse senedi piyasalarında listelenmesinin önüne geçmeyi "düşünmediğini" söyledi.
Crowley´nin açıklamaları, Cuma günü medyada yer alan ve ABD yönetiminin iki ülke arasında devam eden ticari gerilimler kapsamında Çin´e daha fazla yaptırım uygulamayı değerlendirdiği haberleri sonra geldi. Çinli şirketlerin ABD piyasalarında listelenmesinin engellenmesinin yanında söz konusu yaptırımlar arasında ABD´li yatırımcıların Çin´e yönelik yatırım portföylerinin kısıtlanması da yer alıyordu.
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